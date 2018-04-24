Uğurcan’a tam destek – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Uğurcan’a tam destek

    Uğurcan’a tam destek

    Onur'un yokluğunda Sivas maçında kaleyi koruyan 'a moral...

    Onur'un yokluğunda Sivas maçında kaleyi koruyan 'a moral... Yediği iki gol sonrası morali bozulan 21 yaşındaki eldivene Çalımbay'ın yanı sıra takım arkadaşları destek veriyor. Uğurcan'ın arkadaşlarına desteklerinden ötürü teşekkür ettiği belirtildi.
    1. 24.4.2018
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