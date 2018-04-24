Trabzonspor'un Avrupa bileti kendi elinde değil – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'un bileti kendi elinde değil

    Trabzonspor'un Avrupa bileti kendi elinde değil

    ekibinin kupalarına katılma şansı kendine bağlı değil.

    ekibinin kupalarına katılma şansı kendine bağlı değil. 'un, Avrupa biletini alabilmesi için ligi 5'inci sırada tamamlaması ve finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un da kaybetmesi gerekiyor.
    1. 24.4.2018
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