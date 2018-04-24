İlk 5’te bitiririz – Fotomaç – 24 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    İlk 5’te bitiririz

    İlk 5’te bitiririz

    Çalımbay, “Son haftalarda işler ters gitti ama biz ligi 5. sırada tamamlayacağız. Bu takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağız” dedi

    Son? iki haftada kaybedilen 5 puan sonrası Avrupa kupalarına katılma iddiasının zora girmesi teknik heyeti ve yönetimi tedirgin etti. Bordo-mavili kulübün teknik direktörü , ligi ilk 5 içerisinde bitireceklerini belirterek, "Şansızlıklar yaşadık, özellikle de beklenmedik sakatlıklar oldu. Biz bu ligi ilk 5 içerisinde bitireceğiz. Bu takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağız. Tek hedefimiz var, o da kalan tüm maçlarımızı galibiyetle tamamlamak" dedi.
    1. 24.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk 5’te bitiririz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN