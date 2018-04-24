Hayrettin Hacısalihoğlu: "Çözüm zamanı" – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    : "Çözüm zamanı"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Çözüm zamanı"

    “Alacaklı futbolcularla masaya oturduk ve konuştuk. Ekonomik olarak zor durumdayız ve sorunları çözmeye çalışıyoruz. Kulüpte birçok dönem yönetici oldum ama hiç bu kadar bozulmuş, kokuşmuş bir vaziyette görmemiştim”

    'da transfer yasağından sonra Avrupa'dan men edilme tehlikesinin de gündemde olması camiayı hareketlendirdi. Bordomavili kulübün Asbaşkanı , camiayı bir araya toplayacaklarını belirterek, "Bu kulüp yalnız yönetimin değil. Herkesle birlikte olmaya çalışacağız. Şartlar ekonomik olarak çok zor. Bu ekonomik darboğazın getirdiği bir takım sıkıntılar da var. Bunlar da sportif anlamda başarısızlıklar, sosyal anlamda huzursuzluklar filan getiriyor. Bunlar kulübün tüm ilişkilerini ilgilendiriyor. Biz düzelme yoluna nasıl girebiliriz ona bakacağız. Elimizde bir sihirli değnek yok. Herkesin yardımı ile bu yoldan çıkmış treni rayına oturtmaya çalışacağız" diye konuştu.

    YASAĞI KALDIRACAĞIZ
    Hacısalihoğlu, bugüne kadar ödemeleri aksayan oyuncuların kendi haklarını aramak için çeşitli girişimler yaptığını da vurgulayarak, "Biz futbolcularla konuştuk, anlattıklarımıza makul baktılar ama bu 'sorunlar çözüldü' demek olmuyor. Dünyanın öbür ucundan gelmiş ama ödemelerini almamış oyuncular var. Evet bu tür sorunlar var. Zaten bunlar olduğu için kongre kararı alındı ve bu noktaya gelindi. Biz olağanüstü güçlere sahip yönetim değiliz. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi transfer yasağını kaldırmak. Ama bunlar 'çözüyorum' demekle çözülmez. Borçlunun en büyük sorunu borçları ortadan kaldırmaktır. Borçlar ödenmeden alacaklıyı susturamazsın, girişimlerini de durduramazsın. Biz o konuda iyi niyet ve ilişkiyi bir arada getirerek çözümlemeye çalışıyoruz. Ben kulüpte birçok dönem yönetici oldum ama hiç bu kadar bozulmuş, kokuşmuş bir vaziyette görmemiştim" ifadesini kullandı.

    CİDDİ ZARAR VERİR / YUNUS EMRE SEL / MİNİ YORUM
    Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor'un oyuncularla görüşme yapması ve bu sorunu çözeceğine dair sözler sarf etmesi en azından bundan sonraki süreçte gelebilecek şikayetlerin önünü kesme noktasında oldukça önemli. Halihazırda bulunan transfer yasağının daha da ileri taşınması ve olası bir Avrupa'dan men yasağının gelmesi kulübün itibarı ve gelecek sezonki yapılmasına ciddi zararlar verecektir. Bunun önünü kesmek için çok ciddi bir ekonomik güç gerekiyor. Yönetim ise ancak mayıs ayının ortalarında bu ödemelerin yapılacağını belirtti. Kısacası zaman her şeye ilaç olabilir ancak kısa sürede yeni gelişmelerin yaşanacağı da aşikar.
    1. 24.4.2018
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