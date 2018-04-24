Halilhodzic: "Beni bir çöp gibi fırlattılar" – Fotomaç – 24 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    : "Beni bir çöp gibi fırlattılar"

    Halilhodzic: "Beni bir çöp gibi fırlattılar"

    'nın eski hocası , 'dan gönderilmişti.

    'nın eski hocası , 'dan gönderilmişti. Tecrübeli hoca, ülkeden ayrılırken hem ağladı hem de sert ifadeler kullandı. Halilhodzic, "45 yıllık futbol hayatımın en zor günleri. Beni bir çöp gibi çöp kutusuna attılar" dedi.
    1. 24.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Halilhodzic: "Beni bir çöp gibi fırlattılar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN