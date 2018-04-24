Fırtına evde yok!
Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasını 46 puanla 5’inci sırada tamamlayan Trabzonspor, iç sahada en çok gol yiyen 4’üncü takım konumunda yer alıyor
4 MAÇTA KAPATTI
Fırtına iç sahada oynadığı 15 karşılaşmanın sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi. Antalyaspor, Bursaspor ve Kayserispor maçlarında rakiplerine gol izni vermeyen Trabzonspor bu maçlardan galip ayrılırken, Göztepe ile de berabere kaldı.
3 MAÇTA KALESİNDE 13 GOL GÖRDÜ
Trabzonspor evinde 23 gol yerken, bunların 13'ü 3 maçta yaşandı. Bordo-mavililer, 6'ncı haftada Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. 8'inci haftada ise Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Karadeniz ekibi 12'nci haftada misafir ettiği Osmanlıspor'u 4 golle mağlup etmesine rağmen, 3 gol yedi.
BÜYÜK ŞANSSIZLIK
Burak Yılmaz, Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştığı 15 lig maçında 13 gol atmıştı. En çok gol attığı takımı boş geçti. Birçok pozisyonu harcayan 32 yaşındaki forvet, "Büyük şanssızlık yaşadık. Rahatlıkla kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Gerçekten yazık oldu" dedi.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
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