Fırtına evde yok! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Fırtına evde yok!

    Fırtına evde yok!

    Spor Toto ’in 30’uncu haftasını 46 puanla 5’inci sırada tamamlayan , iç sahada en çok gol yiyen 4’üncü takım konumunda yer alıyor

    Karadeniz ekibi, iç sahada 15 maçta 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 28 gol atan bordo-mavili ekip kalesinde ise 23 gol gördü. Ligin iç saha performanslarına bakıldığında küme düşen 33 gol yerken, bu istatistikle ilk sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren ise 25 golle en kötü 2'nci takım oldu. İç sahada, kalesinde gördüğü 24 gollü 'nın hemen ardından yediği 23 gole engel olamayan , ligin iç sahada en çok gol yiyen 4'üncü takım durumunda.

    4 MAÇTA KAPATTI
    Fırtına iç sahada oynadığı 15 karşılaşmanın sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi. , ve maçlarında rakiplerine gol izni vermeyen Trabzonspor bu maçlardan galip ayrılırken, ile de berabere kaldı.

    3 MAÇTA KALESİNDE 13 GOL GÖRDÜ
    Trabzonspor evinde 23 gol yerken, bunların 13'ü 3 maçta yaşandı. Bordo-mavililer, 6'ncı haftada Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. 8'inci haftada ise Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Karadeniz ekibi 12'nci haftada misafir ettiği 'u 4 golle mağlup etmesine rağmen, 3 gol yedi.

    BÜYÜK ŞANSSIZLIK
    , 'de ile karşılaştığı 15 lig maçında 13 gol atmıştı. En çok gol attığı takımı boş geçti. Birçok pozisyonu harcayan 32 yaşındaki forvet, "Büyük şanssızlık yaşadık. Rahatlıkla kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Gerçekten yazık oldu" dedi.
    1. 24.4.2018
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