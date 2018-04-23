Uğurcan’ı teselli ettiler – Fotomaç – 23 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Uğurcan’ı teselli ettiler

    Uğurcan’ı teselli ettiler

    Sakat olan kaptan 'ın yokluğunda 'a karşı kaleyi koruyan Uğurcan'ı maçtan sonra hem hem de takım arkadaşları teselli edip, moral verdi.

    Sakat olan kaptan 'ın yokluğunda 'a karşı kaleyi koruyan Uğurcan'ı maçtan sonra hem hem de takım arkadaşları teselli edip, moral verdi. Yediği iki gole rağmen elinden geleni yapan Uğurcan, mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirtirken, çok çalışıp daha iyi seviyeye gelmek istediğini kaydetti.
    1. 23.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uğurcan’ı teselli ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN