Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku

Trabzonspor'da Uğur Demirok'un sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

"Sağlık ekibimiz tarafından Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımız Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumları hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre;

Uğur Demirok'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir tedavi yapılacağı, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2. Derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacağı belirtildi."