Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Trabzonspor'da sezonu kapattığı açıklanan Kamil Ahmet Çörekçi'den sonra Uğur Demirok da 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Trabzonspor'da Uğur Demirok'un sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;
"Sağlık ekibimiz tarafından Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımız Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumları hakkında açıklama yapıldı.
Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre;
Uğur Demirok'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir tedavi yapılacağı, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2. Derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacağı belirtildi."
- 23.4.2018 15:41
- Güncelleme: 23.4.2018 15:59
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
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