Trabzonspor'a şans gülmüyor
Bordo-mavili takım, Demir Grup Sivasspor karşısında 8’i isabetli tam 17 şut denemesinde gol atamazken, konuk ekibin maç boyunca çektiği 8 şuttan 4’ü kaleyi bulup, 2’si gol oldu!
ZOR ATIP, KOLAY YİYOR
Bordo -mavili takım, Demir Grup Sivasspor karşısında maç boyunca 17 şut çekerken, bunların 8 tanesi kaleyi buldu. Ancak hiçbiri gol olmadı. Bunda Yiğidolar'ın kalecisi Ali Şaşal'ın gününde olması da rol oynadı. Konuk ekibin ise 8 şut denemesinden 4'ü kaleyi tuttu. Bunların 2 tanesi gol oldu. Kısaca Trabzonspor zor gol atıyor, kolay yiyor. Böyle olunca da kazanmak zorlaşıyor.
GEÇEN HAFTA DA AYNISI
Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-3 berabere biten Osmanlıspor karşılaşmasında da başkent ekibinin kaleyi tutan 6 şutundan 3'ü golle sonuçlanmıştı.
- 23.4.2018
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Toplam 3
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Toplam 11
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zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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