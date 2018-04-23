Trabzonspor'a şans gülmüyor – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Trabzonspor'a şans gülmüyor

    Trabzonspor'a şans gülmüyor

    Bordo-mavili takım, karşısında 8’i isabetli tam 17 şut denemesinde gol atamazken, konuk ekibin maç boyunca çektiği 8 şuttan 4’ü kaleyi bulup, 2’si gol oldu!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Sivasspor maçının ardından dile getirdiği, "Oyuncularıma söyleyecek bir şey bulamıyorum. Maçı çevirmek için bütün gayreti gösterdiler. Şans da yanımızda değil" sözlerini istatistikler de doğruluyor...

    ZOR ATIP, KOLAY YİYOR
    Bordo -mavili takım, karşısında maç boyunca 17 şut çekerken, bunların 8 tanesi kaleyi buldu. Ancak hiçbiri gol olmadı. Bunda Yiğidolar'ın kalecisi Ali Şaşal'ın gününde olması da rol oynadı. Konuk ekibin ise 8 şut denemesinden 4'ü kaleyi tuttu. Bunların 2 tanesi gol oldu. Kısaca Trabzonspor zor gol atıyor, kolay yiyor. Böyle olunca da kazanmak zorlaşıyor.

    GEÇEN HAFTA DA AYNISI
    Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-3 berabere biten karşılaşmasında da başkent ekibinin kaleyi tutan 6 şutundan 3'ü golle sonuçlanmıştı.
    1. 23.4.2018
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