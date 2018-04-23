Trabzonspor Avrupa kupalar aşkına sahaya çıkacak!
Son iki haftada 5 puan kaybeden Trabzonspor, 5.’liği de tehlikeye attı. Bordo-mavililer, kalan 4 maçı kazanıp hiç değilse Avrupa kupalarına katılmak istiyor
AVANTAJ HALA BİZDE
Karadeniz ekibi son 4 haftada Antalyaspor ve Bursaspor deplasmanlarına giderken, içerde ise Kasımpaşa ve Karabükspor'u konuk edecek. Karabük maçına garanti gözüyle bakılıyor. Bursa ve Antalya maçları ise kümede kalma mücadeleleri nedeniyle zorlu geçmeye aday. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Hala avantaj bizde. Bunu koruyup, hedefimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.
SAKATLAR TEDAVİDE
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok ile Kamil Ahmet Çörekçi sağlık kurulu tarafından tedavi altına alındı. İki oyuncunun 31. haftadaki Antalyaspor deplasmanında oynayıp oynayamayacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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