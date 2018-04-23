Trabzonspor Avrupa kupalar aşkına sahaya çıkacak! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Avrupa kupalar aşkına sahaya çıkacak!

    Trabzonspor Avrupa kupalar aşkına sahaya çıkacak!

    Son iki haftada 5 puan kaybeden , 5.’liği de tehlikeye attı. Bordo-mavililer, kalan 4 maçı kazanıp hiç değilse Avrupa kupalarına katılmak istiyor

    SPOR 'i Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen 'da son iki haftada yaşanan puan kayıpları keyifleri kaçırdı. Deplasmandaki Osmanlıspor beraberliğinin ardından gelen yenilgisi 5.'liği de tehlikeye attı. Bordo-mavili takımda hedef kalan 4 karşılaşmayı kazanıp, hiç değilse sezonu Avrupa biletini alarak tamamlamak.

    AVANTAJ HALA BİZDE
    Karadeniz ekibi son 4 haftada Antalyaspor ve Bursaspor deplasmanlarına giderken, içerde ise Kasımpaşa ve Karabükspor'u konuk edecek. maçına garanti gözüyle bakılıyor. ve Antalya maçları ise kümede kalma mücadeleleri nedeniyle zorlu geçmeye aday. Teknik direktör , "Hala avantaj bizde. Bunu koruyup, hedefimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

    SAKATLAR TEDAVİDE
    Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok ile Kamil sağlık kurulu tarafından tedavi altına alındı. İki oyuncunun 31. haftadaki Antalyaspor deplasmanında oynayıp oynayamayacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
    1. 23.4.2018
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