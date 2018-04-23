Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Trabzonspor, maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> maçı hazırlıklarına başladı

    ’in 31. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

    'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavilileri antrenmanda Gürpınar İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren öğrencilerden Merve Şentürk, imza törenine misafir olduğu Kucka'ya sürpriz yaparak hediye verdi. Koşu ağırlıklı çalışan bordo-mavililerde antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur, Kamil, Onur ve Castillo ile tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Abdülkadir, Okay ve izinli olan Rodallega katılmadı.
    1. 23.4.2018 18:58
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