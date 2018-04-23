Taraftar iyi futbol istiyor – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Taraftar iyi istiyor

    Taraftar iyi futbol istiyor

    Kötü sonuçlar taraftarın da moralini bozdu.

    Kötü sonuçlar taraftarın da moralini bozdu. Demir Grup maçında tribündeki seyirci sayısındaki düşüş dikkat çekerken, forumlarda, "Yeter artık! İyi istiyoruz. Hiç değilse son 4 karşılaşmayı kazanıp, taraftarı sevindirin" yorumları dikkat çekiyor. Efsane golcü da, "Bazı futbolcular sahada kendisine oynuyor" eleştirisinde bulundu.
    1. 23.4.2018
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