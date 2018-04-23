Olcay Şahan’da büyük düşüş – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’da büyük düşüş

    Olcay Şahan’da büyük düşüş

    'a ilk geldiğinde sergilediği futbolla takıma hareket getiren, taraftarın da gönlünü fetheden 'daki düşüş dikkat çekiyor.

    'a ilk geldiğinde sergilediği futbolla takıma hareket getiren, taraftarın da gönlünü fetheden 'daki düşüş dikkat çekiyor. Son golünü ilk yarıda 2-2 biten derbide 'a atan tecrübeli oyuncu forma giydiği son 18 maçta fileleri havalandıramadı. karşısında son dakikalarda yerini Rodallega'ya bırakan Olcay ise takım halinde şanssız bir dönem geçirdiklerini söyledi.
    1. 23.4.2018
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