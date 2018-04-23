Jan Durica teklif bekliyor – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    teklif bekliyor

    Jan Durica teklif bekliyor

    Kontratı sezon sonunda sona erecek olan , takımda bir yıl daha kalmak istiyor.

    Kontratı sezon sonunda sona erecek olan , takımda bir yıl daha kalmak istiyor. 36 yaşındaki Slovak stoper, belinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 aydır forma giyemiyor. Durica, 'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, teklif gelirse 1 yıl daha kalabileceğini açıkladı.
    1. 23.4.2018
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