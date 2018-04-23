Çalımbaylı Trabzonspor düşüşte – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Çalımbaylı düşüşte

    Çalımbaylı <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> düşüşte

    , ligin 9’uncu haftasında göreve gelen ile ilk 8 maçlık periyotta 19 puan toplayarak yarışa ortak oldu, sonraki 14 haftalık bölümde 18 puan elde ederek düşüşe geçti ve zirveyi hedeflediği sezonda Avrupa şansını da tehlikeye attı.

    yönetiminde Spor Toto 'e çıktığı ilk maçında Evkur 'a 1-0 mağlup olan , sonraki 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek topladığı 19 puanla yükselişe geçerken, son 14 haftada ise hızlı bir düşüş yaşadı.

    İYİ BAŞLADI, DEVAMI GELMEDİ
    Çalımbay yönetiminde ilk 8 maçlık periyotta 19 puan toplayarak kendini yarışın içerisinde bulan bordo-mavililer, özellikle ligin 12'nci haftasında zaferiyle başlayan 5 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçti. bu 5 maçlık serinin ardından çıktığı 14 maçta 18 puan toplayabildi, ayrıca Çalımbay dönemindeki ilk 8 maçlık performansın da gerisinde kaldı.

    AVRUPA ŞANSA KALDI
    'de son 14 haftalık periyotta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi alarak düşüşe geçen bordo-mavililer, Avrupa Kupaları'na katılma şansını da rakiplerinin eline bırakdı. Trabzonspor'un, Avrupa biletini alabilmesi için ligi 5'inci sırada tamamlaması ve finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un da kaybetmesi gerekiyor.

    KAMİL AHMET VE UĞUR ANTALYASPOR MAÇINDA YOK
    Bu sezon takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sıkıntı çeken Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğur Demirok ile Kamil 'den de kötü haber geldi. Sağ arka adalesinde sorun olan Uğur ile sol alt adalesinden sakatlığı bulunan Kamil Ahmet'in maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi. Bu iki oyuncunun da daha uzun süre takımadan ayrı kalabilecekleri ancak MR sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından durumlarının netlik kazanacağı belirtildi.

    1. 23.4.2018 11:57
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