Uğurcan’dan ilk 11 siftahı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    ’dan ilk 11 siftahı

    Uğurcan’dan ilk 11 siftahı

    'un yokluğunda, kaleyi genç file bekçisi korudu.

    'un yokluğunda, kaleyi genç file bekçisi korudu. A takım formasıyla ligde ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan, bu sezonun altıncı haftasındaki Alanya-spor maçının ikinci yarısında da 45 dakika forma giymişti.
    1. 22.4.2018
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