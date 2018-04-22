Trabzonspor'un savunması düştü – Fotomaç – 22 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'un savunması düştü

    Trabzonspor'un savunması düştü

    'in 30'uncu haftasını 46 puanla 5'inci sırada tamamlayan , iç sahada en çok gol yiyen 4'üncü takım konumumda...

    ekibi, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 28 gol atan bordo mavili ekip kalesinde ise 23 gol gördü. Ligin iç saha performanslarına bakıldığında küme düşmesi kesinleşen kendi evinde oynadığı maçlarda 33 golü filelerinde görürken, bu istatistikle ilk sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren ise yediği 25 golün üzüntüsünü yaşadı ve bu alanda en kötü 2'nci takım oldu. İç sahada, kalesinde gördüğü 24 gollü 'nın hemen ardından yediği 23 gole engel olamayan , ligin iç sahada en çok gol yiyen 4'üncü takım durumunda. 'ın öğrencileri deplasmanda ise 15 karşılaşmada 4 galibiyet sevinci yaşarken 8 beraberlik elde etti. 3 kez de deplasmandan eli boş dönen Trabzonspor bu mücadelelerde 25 gol attı ve 21 golü kalesinde gördü.

    SADECE 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI
    Karadeniz temsilcisi iç sahada oynadığı 15 karşılaşmanın sadece 4'ünde kalesini gole kapayabildi. , ve maçlarında rakiplerine gol izni vermeyen Trabzonspor bu maçlardan galip ayrılırken, 'yi ağırladığı 20'nci hafta mücadelesinde ise rakibiyle golsüz berabere kaldı.

    3 MAÇTA 13 GOL YEDİ
    Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ağırladığı rakiplerinden 23 golü yerken bunların 13'ü 3 maçta yaşandı. Bordo-mavililer, 'in 6'ncı hafta mücadelesinde 3-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. 8'inci haftada ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan bordo mavili ekip, 12'nci haftada misafir ettiği 'u 4 golle mağlup etmesine rağmen, kalesinde 3 gol gördü.

    1. 22.4.2018 13:04
    2. Güncelleme: 22.4.2018 13:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'un savunması düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN