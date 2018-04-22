Trabzonspor borçları için kampanya
“500 milyon TL’ye ihtiyacımız mı var? Kapı kapı dolaşalım. Ben 3-5 maaşımı vereyim. Köydeki Fatma teyzem 10 TL verir, Faruk ağabey 50 bin TL verir. Bu kampanya başlasın, para toplanabilir”
HESAP, KİTAP YAPAR
Gümrükçüoğlu, "500 milyona mı ihtiyacımız var? Diyeceğiz ki görelim herkesi. Kapı kapı dolaşıp sonuç alacağımıza inanıyorum. Başkanımızın hesabını kitabını yaparak adım atacağına inanıyorum. Böyle bir kampanya yapmak ve başlatmak lazım. Bütün altyapısını da yapmaya hazırım. 3-5 ay maaşımı vereyim sorun yok. 50 bin kişi 10'ar bin TL verirse 500 milyon eder. Köydeki Fatma teyzem 10 TL verir, Faruk ağabey 50 bin TL verir. Bu kampanya yeter ki başlasın" ifadelerini kullandı.
- 22.4.2018
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Trabzonspor borçları için kampanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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