Trabzonspor Ali Şaşal'ı aşamadı!

Geçtiğimiz hafta 2 kez 2 farklı öne geçtiği maçta Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor dün konuk ettiği Sivasspor'a 2-0 yenilerek büyük bir şok daha yaşadı. Maça fırtına gibi başlayan bordomavili takım; Novak, Yusuf, Burak gibi isimleri ile bulduğu net pozisyonlarda kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi. Novak'ın bir şutu da direkten geri dönerken, Karadeniz ekibi 0-0 biten Göztepe karşılaşmasında da bu kez 9 kurtarış yapan Beto'yu aşamamıştı. Dün de aynı kaderi yaşayan Fırtına, hem taraftarını üzdü hem de Avrupa kupalarına katılma iddiasında önemli bir darbe yemiş oldu.

EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor ile DG Sivasspor, dün Medical Park Stadı'nda yaptıkları maçla ligde 24. kez karşılaştı. Bu periyotta Karadeniz ekibi 12, Yiğido'nun biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Dünkü mağlubiyet bir ilk de oldu. Bugüne kadar rakibine Trabzon'da sadece bir kez o da hükmen kaybetmiş olan Fırtına, dün 2-0 kaybederek istatistiği bozdu.