Trabzonspor Ali Şaşal'ı aşamadı! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'ı aşamadı!

    Trabzonspor Ali Şaşal'ı aşamadı!

    Daha önce 9 kurtarış yapan kalecisi Beto’yu aşamayan bordo-mavili takım dün de Yiğido’nun eldiveni ’a takıldı (9 kurtarış). ’un gollerini Hakan ve Kone attı

    Geçtiğimiz hafta 2 kez 2 farklı öne geçtiği maçta ile 3-3 berabere kalan dün konuk ettiği 'a 2-0 yenilerek büyük bir şok daha yaşadı. Maça fırtına gibi başlayan bordomavili takım; Novak, Yusuf, Burak gibi isimleri ile bulduğu net pozisyonlarda kaleci 'ı geçemedi. Novak'ın bir şutu da direkten geri dönerken, Karadeniz ekibi 0-0 biten karşılaşmasında da bu kez 9 kurtarış yapan Beto'yu aşamamıştı. Dün de aynı kaderi yaşayan Fırtına, hem taraftarını üzdü hem de Avrupa kupalarına katılma iddiasında önemli bir darbe yemiş oldu.

    EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ
    Trabzonspor ile DG Sivasspor, dün Medical Park Stadı'nda yaptıkları maçla ligde 24. kez karşılaştı. Bu periyotta Karadeniz ekibi 12, Yiğido'nun biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Dünkü mağlubiyet bir ilk de oldu. Bugüne kadar rakibine Trabzon'da sadece bir kez o da hükmen kaybetmiş olan Fırtına, dün 2-0 kaybederek istatistiği bozdu.

    1. 22.4.2018
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