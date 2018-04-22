Trabzonspor Ali Şaşal'ı aşamadı!
Daha önce 9 kurtarış yapan Göztepe kalecisi Beto’yu aşamayan bordo-mavili takım dün de Yiğido’nun eldiveni Ali Şaşal’a takıldı (9 kurtarış). Sivasspor’un gollerini Hakan ve Kone attı
Geçtiğimiz hafta 2 kez 2 farklı öne geçtiği maçta Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor dün konuk ettiği Sivasspor'a 2-0 yenilerek büyük bir şok daha yaşadı. Maça fırtına gibi başlayan bordomavili takım; Novak, Yusuf, Burak gibi isimleri ile bulduğu net pozisyonlarda kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi. Novak'ın bir şutu da direkten geri dönerken, Karadeniz ekibi 0-0 biten Göztepe karşılaşmasında da bu kez 9 kurtarış yapan Beto'yu aşamamıştı. Dün de aynı kaderi yaşayan Fırtına, hem taraftarını üzdü hem de Avrupa kupalarına katılma iddiasında önemli bir darbe yemiş oldu.
EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ
Trabzonspor ile DG Sivasspor, dün Medical Park Stadı'nda yaptıkları maçla ligde 24. kez karşılaştı. Bu periyotta Karadeniz ekibi 12, Yiğido'nun biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Dünkü mağlubiyet bir ilk de oldu. Bugüne kadar rakibine Trabzon'da sadece bir kez o da hükmen kaybetmiş olan Fırtına, dün 2-0 kaybederek istatistiği bozdu.
- 22.4.2018
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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