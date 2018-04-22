Sakatlık kabusu – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Sakatlık kabusu

    Sakatlık kabusu

    Fırtına’da geçtiğimiz haftaki maçında Kucka, ve sakatlanmıştı. Dün de Uğur ile maçı bitiremedi

    Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maça eksik kadroyla çıkmak zorunda kalan Fırtına'nın kabusu bitmiyor. 'da geçtiğimiz haftaki maçında (sezonu kapattı), Kucka ve sakatlanıp çıkarken, dün de yine iki sakat verildi. Stoper Uğur Demirok, 35. dakikada sağ arka adalesini göstererek kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapılan oyuncu maça devam edemeyince çıktı ve yerine Sosa girdi. Uğur'un çıkmasından sonra stopere Okay geldi. 40. dakikada ise bu kez , kulübeye devam edemeyeceğini işaret edince oyundan çıktı ve Pereira oyuna dahil oldu. İki futbolcunun durumu bugün netleşecek.
    1. 22.4.2018
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