Meler ile yine kazanamadı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Meler ile yine kazanamadı

    Meler ile yine kazanamadı

    Fırtına, ’in bu sezon yönettiği 3. maçta da istediğini alamadı

    'a kendi sahasında mağlup olan , bu sezon hakem 'in yönettiği hiçbir karşılaşmayı kazanamadı. Bordo- mavili takım, daha önce 9. haftada 'a 1-0 yenilirken, 17. haftada ise ile 1-1 berabere kalmıştı.
    1. 22.4.2018
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