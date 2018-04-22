Güneş’e tam destek – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Güneş’e tam destek

    Güneş’e tam destek

    Trabzonsporlu taraftarlar, maçında tribünleri dolduramadı.

    Trabzonsporlu taraftarlar, maçında tribünleri dolduramadı. Stadyumun çok büyük bir bölümü boş kalırken, çok az sayıda Sivasspor taraftarı da takımlarına destek verdi. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen derbisinde yaralanan eski oyuncu ve teknik direktörleri 'i de unutmadılar. Taraftarlar, 'Güneş Trabzon'dan doğar' yazılı pankart açarak 'ın teknik direktörüne destekte bulundu.
    1. 22.4.2018
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