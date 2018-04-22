Çocuklar tribünde – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Çocuklar tribünde

    Çocuklar tribünde

    ve çerçevesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği, ve organizasyonuyla basın mensuplarının çocukları, maçı basın tribününden izlediler.

    ve çerçevesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği, ve organizasyonuyla basın mensuplarının çocukları, maçı basın tribününden izlediler. Ayrıca Trabzonspor'un davetlisi olarak Trabzon'un bütün ilçelerinden ve çevre illerden bazı okulların öğrencileri de maça davet edildi.
    1. 22.4.2018
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