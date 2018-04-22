Çalımbay’dan üç değişiklik – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Çalımbay’dan üç değişiklik

    Çalımbay’dan üç değişiklik

    Bordo-mavililerin teknik direktörü , karşısında ligde son oynanan maçının 11'inden 3 ismi değiştirdi.

    Bordo-mavililerin teknik direktörü , karşısında ligde son oynanan maçının 11'inden 3 ismi değiştirdi. Tecrübeli hoca; Onur'un yerine Uğurcan'a, Sosa'nın yerine Okay'a, forvette ise Rodallega'nın yerine Burak'a forma verdi. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, Sivasspor karşılaşmasında 11'de yer aldı.
    1. 22.4.2018
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