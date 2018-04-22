Burak saç baş yoldurdu – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Burak saç baş yoldurdu

    Burak saç baş yoldurdu

    Geçtiğimiz haftaki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen dün forma giydi.

    Geçtiğimiz haftaki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen dün forma giydi. Attığı 22 golle takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında 'i takip eden 32 yaşındaki forvet dün son derece formsuzdu. 4 müsait pozisyonda fileleri sarsamayan, birçok kez ofsayt pozisyonuna düşen Burak, zaman zaman da arkadaşlarına sinirlendi. Milli forvet maç sonrası, "Hem ben hem de takımım şanssız bir günümüzdeydik. O kadar pozisyonu harcadık ve sonuçta golü yedik. 'Atamayana atarlar' kuralı bir kez daha işledi. Gerçekten son derece üzgünüz. Bu golleri kaçırmamam gerekirdi" dedi.
    1. 22.4.2018
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