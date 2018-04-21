Trabzonspor'da 5 final!
“Sivasspor’u mutlak yenmek zorundayız. Hatta kalan 5 haftada puan kaybının telafisi yok. Dikkatli olacağız”
SÜMER HIZLI BAŞLADI
Bu arada yönetim, Futbol Genel Koordinatörlüğü'ne getirilen Özkan Sümer'e tam yetki verdi. Takımdaki teknik direktör yapılanması, oyuncu transferleri, altyapıdan değerlendirmeye alınacak isimler dahil olmak üzere tüm konularda yetkili olan Sümer, detaylı bir çalışma başlattı. Takımdaki tüm futbolcuların performansını değerlendirmeye alan Sümer, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Çalımbay ile ilgili kararı da verecek. Sümer'in Çalımbay ile görüşeceği belirtildi.
GÜNÜN OLAYI / MİNİ YORUM / OLCAY ÇAKIR
Trabzonspor, Avrupa kupasına gidebilmek adına aynı kulvarda rakibi durumunda Sivas ile karşılaşıyor. Osmanlı maçında yaşanan gitgellerin benzeri sezon sonuna kadar tüm maçlarda yaşanabilir. Haliyle oyununa güvenilen bir takımdan ziyade, heyecan veren bir takım şu an Trabzonspor. Kazanabilir, çok gol atabilir, çok gol yiyebilir. Kaybedebilir de... Şimdi en zor görev Rıza Çalımbay'da... Akhisar'ın kupayı alma ihtimali de düşünüldüğünde 5. olmanın bir işe yaramayacağı gerçeği de ortada iken; oyuncuların motivasyonunu yükseltmek zor olacaktır. Kaleci Uğurcan'ın vitrin maçı olması belki de günün en anlamlı olayı.
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Trabzonspor'da 5 final! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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