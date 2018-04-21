Trabzonspor'da 5 final! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'da 5 final!

    Trabzonspor'da 5 final!

    ’u mutlak yenmek zorundayız. Hatta kalan 5 haftada puan kaybının telafisi yok. Dikkatli olacağız”

    Yeni yönetimle birlikte sorunları çözmek ve şaha kalkmak isteyen 'da tüm gözler bugünkü maçına çevrilmiş durumda. Teknik direktör da ligde kalan 5 maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getiriliyor. Sivasspor maçını kazanmaları gerektiğini belirten 54 yaşındaki hoca, geçtiğimiz hafta karşısında aldıkları beraberliğin birçok etkene bağlı olduğunu belirterek, "Geçen hafta galibiyeti koruyamadık. Bu hafta kendi taraftarımız önünde sonuca ulaşmak adına hata şansımız yok. Kalan haftalarda puan kaybının telafisi yok. En üst düzeyde mücadele edeceğiz ve sonuca gitmeye çalışacağız. Bize yakışan budur ve sahaya çıkan herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı" dedi.

    SÜMER HIZLI BAŞLADI
    Bu arada yönetim, Futbol Genel Koordinatörlüğü'ne getirilen Özkan Sümer'e tam yetki verdi. Takımdaki teknik direktör yapılanması, oyuncu transferleri, altyapıdan değerlendirmeye alınacak isimler dahil olmak üzere tüm konularda yetkili olan Sümer, detaylı bir çalışma başlattı. Takımdaki tüm futbolcuların performansını değerlendirmeye alan Sümer, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Çalımbay ile ilgili kararı da verecek. Sümer'in Çalımbay ile görüşeceği belirtildi.

    GÜNÜN OLAYI / MİNİ YORUM / OLCAY ÇAKIR
    Trabzonspor, Avrupa kupasına gidebilmek adına aynı kulvarda rakibi durumunda Sivas ile karşılaşıyor. Osmanlı maçında yaşanan gitgellerin benzeri sezon sonuna kadar tüm maçlarda yaşanabilir. Haliyle oyununa güvenilen bir takımdan ziyade, heyecan veren bir takım şu an Trabzonspor. Kazanabilir, çok gol atabilir, çok gol yiyebilir. Kaybedebilir de... Şimdi en zor görev Rıza Çalımbay'da... Akhisar'ın kupayı alma ihtimali de düşünüldüğünde 5. olmanın bir işe yaramayacağı gerçeği de ortada iken; oyuncuların motivasyonunu yükseltmek zor olacaktır. Kaleci Uğurcan'ın vitrin maçı olması belki de günün en anlamlı olayı.
    1. 21.4.2018
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