Trabzonspor'a iyi haber! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'a iyi haber!

    Trabzonspor'a iyi haber!

    Fırtına'da sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında forma giyemeyen , bugün takımdaki yerini alacak.

    Fırtına'da sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında forma giyemeyen , bugün takımdaki yerini alacak. Hafta içerisinde sakatlığı düzelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Burak'ın, sezon sonuna kadar gol sayısını maksimuma çıkarmayı amaçladığı öğrenildi. 32 yaşındaki forvet, 'de ile karşılaştığı 15 lig maçında 13 gol attı. Burak'ın ligde en fazla gol attığı takım Sivasspor olurken, milli futbolcu söz konusu golleri ve 'da forma giydiği dönemlerde kaydetti.
    1. 21.4.2018
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