Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor | CANLI ANLATIM

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5'inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa Kupaları'na katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.



D.G SİVASSPOR İLE 24'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 24'üncü kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un 6 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN İKİ EFSANE KAPTANI KARŞI KARŞIYA

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımda kaptanlık yapan Rıza Çalımbay ile Samet Aybaba karşı karşıya geliyor. 2002-2004 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştıran Samet Aybaba ile 2010-2013 yılları arasında Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, görevde bulundukları takımlar için büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adam bugüne kadar 10. kez puan mücadelesi verecekken, söz konusu maçlarda ise Çalımbay'ın üstünlüğü bulunuyor. 6 maçta Rıza Çalımbay'ın takımları kazanırken, 3 maçta ise Samet Aybaba'nın takımları galip geldi. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Samet Aybaba, teknik direktör olarak Trabzonspor ile Süper Lig'de karşılaştığı 28 maçın sadece dördünü kazanabildi ve 15'ini kaybetti, 8 maçta ise beraberlik aldı. Aybaba, Eskişehirspor'un başında rakibiyle oynadığı son maçı 1-0 kazanmıştı. Çalımbay ise Sivasspor'a karşı farklı takımların başında çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.





İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Hubocan, Uğur, Kamil Ahmet, Novak, Okay, Kucka, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Burak.



Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal, Auremir, Byarsmyr, Medjani, Ziya, Mert, Hakan, Bifouma, Saivet, Emre, Cyriac.