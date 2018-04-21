Tek hedef 3 puan – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tek hedef 3 puan

    Tek hedef 3 puan

    'de geçtiğimiz hafta deplasmanında aldığı beraberlikle büyük bir şok yaşayan , bugün sahasında konuk edeceği u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

    'de geçtiğimiz hafta deplasmanında aldığı beraberlikle büyük bir şok yaşayan , bugün sahasında konuk edeceği u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5'inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına'da bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
    1. 21.4.2018
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