Mücadele eden kalacak – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Mücadele eden kalacak

    Mücadele eden kalacak

    Kulübü, alacakları nedeniyle Basket maçına çıkmayan, daha sonra ayrılacakları açıklanan oyuncuların bazıları ile yollarına devam edeceklerini duyurdu.

    Kulübü, alacakları nedeniyle Basket maçına çıkmayan, daha sonra ayrılacakları açıklanan oyuncuların bazıları ile yollarına devam edeceklerini duyurdu. Trabzonspor için mücadele etmeyi kabul eden yabancı oyuncuların forma giyecekleri dile getirildi.

    VASİLAUSKAS VE ELDRİDGE DÖNDÜ
    Basketbolcular harris, Vailiauskas, , Obepka, Green ve Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle Eskişehir maçına çıkmamışlardı. , Eldridge'nin Trabzon'a dönmeyi kabul ederek şehre geldiği öğrenildi. Obepka'nın da ikna sürecinin devam ettiği bildirildi.
    1. 21.4.2018
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