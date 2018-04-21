Çalımbay: “Şans yanımızda değildi”

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, şansın yanlarında olmadığını söyledi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kontratak, defans yapan rakiplerine karşı devrenin uzatma bölümünde gol yediklerini belirten Çalımbay, "İkinci yarı telafi edecek pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk, girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı sonlara doğru riske girdik. En büyük şanssızlığımız 2 haftadır Kamil Ahmet ve Uğur Demirok'un çıkması bütün oyun düzenimizi bozdu. Ondan önce Sivasspor'un pozisyonu yoktu. Telafi edecek gücümüz vardı ama iki oyuncu çıktı mı hamle şansınız olmuyor. Geçen hafta başımıza gelen Onur'un sakatlığından dolayı korkarak Rodallega'yı değiştirdik. Onda da ürkerek son 15 dakika kala mecburen oyuna aldık. Öbür türlü olsa sakatlanması çok iyi ikinci yarıya başlayıp oyun disiplinimiz devam edecekti" diye konuştu.



Şansın yanlarında olmadığını belirten Çalımbay, "Böyle bir maç yaşandı, yapacak bir şey yok. Önümüzde 4 maç var, bunlara bakmak lazım. En avantajlı biziz. Ne olursa olsun takımda her yerde birlik, beraberliğin olması takıma sahip çıkılması lazım. Bugün oyuncularımızı suçlayacak bir şey bulamıyorum. Kaçırdığımız goller var, maçı çevirmek için bütün gayreti gösterdik. Bütün takımlara karşı sürpriz sonuçlar oluyor. Biz de bugün beklemediğimiz bir şey yaşadık. İki haftadır sakatlık, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğimizden dolayı şanssızlıklar yaşadık" ifadesini kullandı.

Çalımbay, takımda son 2 maçta 5 sakatlık yaşanmasının antrenmandan kaynaklanmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ahmet çarpışmadan, Uğur'un ki fazla ayağını açıktan dolayı sakatlandı ve değiştirmek zorunda kaldık. Antrenmanlardan kaynaklanan bir şey olduğunu sanmıyorum. Sezon sonu yükleme şansımız yok arkadaşlarımıza. Isınmaları dört dörtlük yapıyorlar. Bizimki bir şanssızlık yaşadı" diye konuştu.