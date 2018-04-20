Uzlaşma hamlesi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
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    Uzlaşma hamlesi

    Uzlaşma hamlesi

    26 Nisan'da ile transfer yasağının kaldırılması için görüşmeye gidecek olan yeni yönetim; FIFA, CAS ve UÇK'deki (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) dosyaların faturası için de harekete geçecek.

    26 Nisan'da ile transfer yasağının kaldırılması için görüşmeye gidecek olan yeni yönetim; FIFA, CAS ve UÇK'deki (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) dosyaların faturası için de harekete geçecek. 30 milyonluk fatura için yönetimin, gerek , gerekse tazminat almaya hak kazanmış oyuncuların kapısını çalacağı ve ücretlerde uzlaşma yoluyla indirime gitmelerini talep edeceği öğrenildi. 'un UÇK'da maliyeti yüklü dosyalarının arasında ise 5 milyon 542 bin TL ile Aykut Demir'in haksız fesih ücreti, 2 milyon 246 bin TL ile 'nin alacakları, 6.5 milyon ile Yanal'ın haksız fesih ücreti gibi dosyalar bulunuyor.
    1. 20.4.2018
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