Uzlaşma hamlesi
26 Nisan'da FIFA ile transfer yasağının kaldırılması için görüşmeye gidecek olan yeni yönetim; FIFA, CAS ve UÇK'deki (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) dosyaların faturası için de harekete geçecek.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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