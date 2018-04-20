Genç Uğurcan’a özel motivasyon – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
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    Genç Uğurcan’a özel motivasyon

    Genç Uğurcan’a özel motivasyon

    ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak 'ın yokluğunda kaleyi devralacak olan 'a özel motivasyon uygulanıyor.

    ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak 'ın yokluğunda kaleyi devralacak olan 'a özel motivasyon uygulanıyor. Başta Onur olmak üzere tüm takım arkadaşları genç kalecinin maça daha iyi konsantre olması, heyecanlanmaması konusunda telkinlerde bulunurken, tüm takımın kendisine güvendiği mesajı da veriliyor. Bu sezon sadece 45 dakika ligde kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, milli takımın çeşitli kategorilerinde de forma giydi. 22 yaşındaki oyuncu 17 yaşından itibaren A takımla antrenmanlara çıkıyor ve birçok kaleci antrenörüyle de çalışma fırsatı buldu. Uğurcan'ın, "Umarım bana güvenenleri mahcup etmem. Elimden gelenin en iyisi yapacağım" dediği dile getirildi.
    1. 20.4.2018
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