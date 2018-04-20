Fırtına taktik ağırlıklı çalıştı
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın saat 16.00'da kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo yer almadı. Burak ile Onazi'nin ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Burak'ın maça yetişmesi bekleniyor.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
Fırtına taktik ağırlıklı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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