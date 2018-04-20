Fırtına taktik ağırlıklı çalıştı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Fırtına taktik ağırlıklı çalıştı

    Fırtına taktik ağırlıklı çalıştı

    Fırtına, 'in 30'uncu haftasında yarın saat 16.00'da kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Fırtına, 'in 30'uncu haftasında yarın saat 16.00'da kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Teknik direktör 'ın talebeleri ile çok yakından ilgilenmesi ve zaman zaman hareketleri göstermesi dikkat çekti.

    TRABZONSPOR'DA DÖRT EKSİK
    'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo yer almadı. Burak ile Onazi'nin ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Burak'ın maça yetişmesi bekleniyor.
    1. 20.4.2018
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