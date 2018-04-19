Trabzonspor'da barbekü partisi yapıldı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'da barbekü partisi yapıldı

    Trabzonspor'da barbekü partisi yapıldı

    'da bugün barbekü partisi düzenlendi.

    'nde düzenlenen barbekü partisine, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri, A takımı teknik heyet ve oyuncuları, 1461 Trabzon yönetim, teknik heyet ve futbolcuları, kurucu üye Nizamettin Algan, Başkanı Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Başkanı Alpaslan Özdemir, Sicil Kurulu Başkanı Osman , Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve davetliler katıldı.
    1. 19.4.2018 15:20
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