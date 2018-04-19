İzdiham yaşandı
Trabzonsporlu futbolcular Okay, Pereira ve Yusuf, forma sponsoru QNB Finansbank’ın Çarşı şubesinde imza gününe katıldı, uzun kuyruklar oluştu
Bordo-mavili takımın futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.
TARAFTARA GÜZEL SÜRPRİZ
QNB Finansbank Çarşı Şube Müdürü Can Korkmaz, Trabzonspor'un yıldız futbolcularını taraftarlarla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken; "İmza günümüz müşterilerimiz için sürpriz oldu" diye konuştu.
OKAY: ÜÇ PUAN BİZİM
Karadeniz ?ekibinin genç futbolcusu Okay Yokuşlu, Sivas maçını kazanacaklarını dile getirdi. 24 yaşındaki ön libero, "Avrupa hedefimiz için her maçımız artık final. Sivasspor ile başlayarak seriye bağlayacağız" dedi.
TARAFTARA GÜZEL SÜRPRİZ
QNB Finansbank Çarşı Şube Müdürü Can Korkmaz, Trabzonspor'un yıldız futbolcularını taraftarlarla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken; "İmza günümüz müşterilerimiz için sürpriz oldu" diye konuştu.
OKAY: ÜÇ PUAN BİZİM
Karadeniz ?ekibinin genç futbolcusu Okay Yokuşlu, Sivas maçını kazanacaklarını dile getirdi. 24 yaşındaki ön libero, "Avrupa hedefimiz için her maçımız artık final. Sivasspor ile başlayarak seriye bağlayacağız" dedi.
- 19.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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