İzdiham yaşandı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    İzdiham yaşandı

    İzdiham yaşandı

    Trabzonsporlu futbolcular Okay, Pereira ve Yusuf, forma sponsoru QNB Finansbank’ın Çarşı şubesinde imza gününe katıldı, uzun kuyruklar oluştu

    Bordo-mavili takımın futbolcular , Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.

    TARAFTARA GÜZEL SÜRPRİZ
    QNB Finansbank Çarşı Şube Müdürü Can Korkmaz, 'un yıldız futbolcularını taraftarlarla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken; "İmza günümüz müşterilerimiz için sürpriz oldu" diye konuştu.

    OKAY: ÜÇ PUAN BİZİM
    ?ekibinin genç futbolcusu , maçını kazanacaklarını dile getirdi. 24 yaşındaki ön libero, "Avrupa hedefimiz için her maçımız artık final. ile başlayarak seriye bağlayacağız" dedi.
    1. 19.4.2018
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