Dünya Trabzonsporlu!
Karadeniz ekibinin eski yöneticisi Nevzat Aydın, dünyaca ünlü aktörler Robert De Niro ve Al Pacino ile New York'ta bir araya geldi.
Karadeniz ekibinin eski yöneticisi Nevzat Aydın, dünyaca ünlü aktörler Robert De Niro ve Al Pacino ile New York'ta bir araya geldi. İki büyük aktörle Locanda Verde'de yemek yiyen ve yaklaşık iki buçuk saat boyunca sohbet eden Aydın, gecenin sonunda ikiliye arkasında isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti. Aydın'ın iki dünya yıldızına Trabzonspor kulübü ile ilgili bilgiler verdiği dile getirildi.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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