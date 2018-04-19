Dünya Trabzonsporlu! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Dünya Trabzonsporlu!

    Dünya Trabzonsporlu!

    ekibinin eski yöneticisi , dünyaca ünlü aktörler Robert De Niro ve ile 'ta bir araya geldi.

    ekibinin eski yöneticisi , dünyaca ünlü aktörler Robert De Niro ve ile 'ta bir araya geldi. İki büyük aktörle Locanda Verde'de yemek yiyen ve yaklaşık iki buçuk saat boyunca sohbet eden Aydın, gecenin sonunda ikiliye arkasında isimlerinin yazılı olduğu forması hediye etti. Aydın'ın iki dünya yıldızına kulübü ile ilgili bilgiler verdiği dile getirildi.
    1. 19.4.2018
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