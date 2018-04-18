Yusuf fırtınası – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Yusuf fırtınası

    Yusuf fırtınası

    'un 21 yaşındaki 10 numarası son haftalardaki formu ile göz kamaştırıyor. Yusuf 7 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı

    'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı yakaladığı süper formunu devam ettiriyor. Evkur 'a karşı attığı 2 golle kendini bulmaya başlayan 21 yaşındaki , G.Saray'ı boş geçtikten sonra karşılaşmasında da 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Yusuf, Osmanlı deplasmanında da Kucka'nın enfes pasında topu ağlara göndererek 'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. 7 golün yanında 5 de asist ile Trabzon'un Burak'tan sonra skor yükünü çeken başlıca oyuncu olan Yusuf, "Her geçen gün daha iyi olmak için çaba gösteriyorum. Kendimi geliştiriyorum" dedi.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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