Trabzonspor'dan 1461 Trabzon'a ziyaret
Trabzonspor'da göreve yeni gelen yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün pilot takımı 1461 Trabzon'u ziyaret etti.
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki kulüp binasına gelerek, 1461 Trabzon'un antrenmanını izledi.
Teknik heyetle görüşen yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla da sohbet etti.
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon'un, birkaç sezondur istenilen ve beklenen konumda olmadığını belirten asbaşkan Hacısalihoğlu, oyuncular ve teknik heyete seslenerek hep birlikte takımı ihtiyacı ve layık olduğu yere getireceklerini söyledi.
Trabzonspor'un da bu takıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Biz bu amaçla bu arzudayız. Sizlerin de öyle olduğunu düşünüyoruz. 1461 Trabzon herkes için çok önemli. Ama burayı kuran insan olarak benim için daha da önemli. Benim bir evladım 1461 Trabzon. Hep gözüm ve ilgimiz üzerinizde olacak. Siz de elinizden geleni eminim ki yapacaksınız." diye konuştu.
Futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ise futbolcuların performanslarını yükseltmesi gerektiğini belirterek, Trabzonspor'da oynamaya hazır olmalarını istedi.
- 18.4.2018 14:32
- Güncelleme: 18.4.2018 14:37
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
Trabzonspor'dan 1461 Trabzon'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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