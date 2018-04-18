Trabzonspor'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı
Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.
Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.
- 18.4.2018 14:44
-
Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
-
Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
-
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
Trabzonspor'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.