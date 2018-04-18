Trabzonspor'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı

    Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.

    'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.

    1. 18.4.2018 14:44
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