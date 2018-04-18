Trabzonspor'a iki güzel haber – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'a iki güzel haber

    Trabzonspor'a iki güzel haber

    maçında sakatlanan Abdülkadir ve Kucka'nın sonuçları temiz çıktı. İki oyuncu karşılaşmasında sahada.

    Karadeniz ekibinin ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan iki oyuncu Juraj Kucka ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maç içerisinde kafalarına darbe alan her iki oyuncuya da çekilen sonucunda sıkıntılı bir durumun belirlenmediği ve hafta sonunda oynanacak karşılaşmasında forma giyebilecekleri belirtildi. Kucka, Osmanlıspor sınavında muhteşem bir futbol sergilemiş, sakatlanıp çıktıktan sonra ise bordo-mavili takım üstünlüğünü koruyamamıştı. Böylece 2 puan daha uçup gitmişti.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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