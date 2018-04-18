Trabzonspor skoru koruyamıyor
Trabzonspor 2017-18 sezonunda ligde 29 haftalık bölümde öne geçtiği 6 maçın 4'ünü beraberlikle tamamlarken; 2'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı ve söz konusu periyotta 14 puan kaybı yaşadı.
7 MAÇTAN 15 PUAN ÇIKARDI
Fırtına, yine bu sezon rakipleri karşısında geriye düştüğü 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, 1'inci haftada 1-0 geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 4'üncü haftada 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği karşısından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 7'nci haftada 2 kez geriye düştüğü derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken, 12'nci haftada 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etti. 17'nci haftada ise 1-0 geriye düştüğü Kardemir Karabükspor karşısından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Çalımbay'ın ekibi 18'inci haftada 1-0 geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 23'üncü haftada 1-0 yenik durumda olduğu maçta Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
YEREL BASIN: ŞAKA GİBİ
Yerel gazeteler, 3-3 biten Osmanlı maçı ile ilgili "Şaka gibi" dediler. İşte manşetler... Karadeniz: "Şaka gibi", Taka: "Şaka gibi, Trabzonspor, 3-1 öne geçtiği maçta Osmanlıspor ile 3-3 kaldı", Sonnokta: "Önce kolbastı sonra mehter", Günebakış: "Yazık oldu!"
ÇOK KÖTÜ GOLLER YEDİK
Fırtına'nın sağ beki Kamil Ahmet, Osmanlıspor maçında fırsat kaçırdıklarını söyledi. 26 yaşındaki savunmacı, "Her şey elimizdeydi. Kötü goller yedik. Böyle olmamalıydı. Yapacak bir şey yok. Haftaya önemli bir Sivas maçı var. İnşallah alırız" dedi.
ÇALIMBAY SAHİP ÇIKTI
İki kez iki farklı öne geçilmesine rağmen Osmanlı ile 3-3 kalınması eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle oyuna sonradan giren futbolcuların performansı eleştirilirken, Çalımbay bu isimlerle ilgili, "Elimizden geleni yaptık ama şanssızdık" diye konuştu.
86 SANİYEDE İKİ GOL GELDİ
Karadeniz ekibinin Osmanlıspor filelerine gönderdiği iki gol arasında 86 saniye var. 13. dakikada önce Novak, Fırtına'yı öne geçirdi. 86 saniye sonra bu kez sahneye çıkan Yusuf skoru 2-0 yaptı. Kısa sürede 2-0'ı yakalayan Trabzonspor, yine de puan kaybetti.
TALİHSİZLİK OLDU
Portekizli sağ bek Pereira, Osmanlıspor maçında yedikleri golleri 'Talihsizlik' olarak yorumladı. 33 yaşındaki Portekizli savunmacı, "Her şey bir anda tersine döndü ve ne olduğunu almadan 2 gol yedik. Daha dikkatli davranmamız gerekiyordu. Yazık oldu" diye konuştu.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:35
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 2
Yorum
Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
Yorum
murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
Yorum
austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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