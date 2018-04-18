Trabzonspor, Sivasspor'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Fabian Castillo ile Osmanlıspor maçında rahatsızlanan Abdülkadir Ömür katılmadı. Ogenyi Onazi ile Burak Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 18.4.2018 14:31
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
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