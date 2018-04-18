Trabzonspor, Sivasspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    , Sivasspor'a hazırlanıyor

    Trabzonspor, Sivasspor'a hazırlanıyor

    , 'in 30. haftasında ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan , Fabian Castillo ile maçında rahatsızlanan Abdülkadir Ömür katılmadı. Ogenyi Onazi ile ise takımdan ayrı çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.


    1. 18.4.2018 14:31
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