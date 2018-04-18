Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
Mesut Özil'in varisi olarak görülen Yusuf Yazıcı, Arsene Wenger'in yakın markajında...
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:45
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dobra dobra ne 18i? 35 de verseler 50 de verseler SATILAMAZ.. Yönetim böyle birşey yaparsa Trabzonu terk etsin..
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