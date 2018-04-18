Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    , 'un genç ismi 'yı izledi

    <a href="/index/arsene-wenger?id=3a878072-229e-4595-8618-073575879026" class="" rel="tag">Arsene Wenger</a>, <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un genç ismi <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a>'yı izledi

    Mesut Özil'in varisi olarak görülen Yusuf Yazıcı, Arsene Wenger'in yakın markajında...

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:45
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