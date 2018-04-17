Trabzonspor'dan Onur Kıvrak açıklaması! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'dan açıklaması!

    Trabzonspor'dan Onur Kıvrak açıklaması!

    Kulübü, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı iddia edilen ile ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı.

    İşte yapılan o açıklama:

    Dün akşam 'la oynadığımız müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız 'ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur'un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:33
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