Trabzonspor'a ağır fatura! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'a ağır fatura!

    Trabzonspor'a ağır fatura!

    , bu hafta içerisinde 5 milyon TL'yi bulan Rodallega, Suk, Onazi'nin bonservis taksitlerini ve oyunculara gecikmiş alacaklarını ödeyen yönetim, bugün de yaklaşık 5 milyon TL'lik oyuncu alacağı ödemesi yapacak.

    , bu hafta içerisinde 5 milyon TL'yi bulan Rodallega, Suk, Onazi'nin bonservis taksitlerini ve oyunculara gecikmiş alacaklarını ödeyen yönetim, bugün de yaklaşık 5 milyon TL'lik oyuncu alacağı ödemesi yapacak. İki haftada 10 milyon TL ödeyecek olan bordo-mavili yönetim ayrıca FIFA, CAS ve UÇK tarafından aleyhte karar alınan dosyalardaki muhattaplar ile faturaların biraz olsun inmesi için görüşmeler yapacağı belirtildi. Yönetimin, özellikle ve yardımcıları, Aykut Demir, ile bazı yabancılar için girişimler yapacağı öğrenildi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:56
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