Trabzonspor galibiyeti korumakta zorlanıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor.
ÖNDEYKEN KAYBETTİĞİ PUANLAR
Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 53 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. 46 puan toplayarak 5. Sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu sezon önde getirdiği 6 maçta ise galibiyet elde edemeden sahadan ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Fenerbahçe ile 2-2 ve 1-1, Medipol Başakşehir 2-2 ve Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe'ye 3-2 ve Alanyaspor'a ise 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer 6 maçta 14 puan kaybetti. Trabzonspor, önde getirdiği maçları galibiyetle tamamlayabilseydi 60 puanla lider durumda olan Galatasaray ile aynı puana sahip olacaktı.
YENİK DURUMDAYKEN KAZANDIĞI PUANLAR
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer yenik duruma düştüğü Beşiktaş ile 2-2, Kardemir Karabükspor ile 1-1 ve Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, yenik durumda getirdiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 , Atiker Konyaspor'u 2-1 ve Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etmişti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda ise 9 puan topladı.
9 MAÇA ÖNDE BAŞLADI, GALİBİYETLE TAMAMLADI
Trabzonspor, ligde oynadığı 9 maçta ilk golü atan taraf oldu. Önde başladığı maçları önde tamamlayan bordo-mavililer Gençlerbirliği'ni 3-1, Galatasaray ve Sivasspor'u 2-1, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 3-0, Bursaspor'u 1-0, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1, Yeni Malatyaspor'u 4-1 ve Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
5 MAÇTA GERİDE BAŞLADI. MAĞLUBİYETLE TAMAMLADI
Trabzonspor, ligde oynadığı 5 maça geride başlayıp, mağlubiyetle tamamladı. Teleset Mobilya Akhisarspor 6-1, Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir 1-0, Beşiktaş 2-0 ve Galatasaray 2-1 mağlup oldu.
3 MAÇI İSE BAŞLADIĞI GİBİ BİTİRDİ
Bordo-mavililer 3 maçı ise başladığı gibi bitirdi. Karadeniz ekibi Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını golsüz beraberlikle tamamladı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 10:24
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 2
Yorum
murat1903 satın satın satın
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Şenol Güneş: Sakin olun
Toplam 1
Yorum
KOKARTLI İLK KUPA MAÇINDA HAKEM FENERİN YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONUNU OFSAYTDİYE KESTİ.TOP MEDELDEN PEPEYE GELDİ PEPE KAYDI DÜŞTÜ ALPER TOPU KAPTI OLAN BU
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Fırtına kaçamadı
Toplam 2
Yorum
seyirci Ts. zor kaçar.Hakem bir takımın ikitane net golunü,1 net penaltısını vermiyorsa o takım zor kaçar
Trabzonspor galibiyeti korumakta zorlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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