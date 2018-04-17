Trabzonspor galibiyeti korumakta zorlanıyor – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Trabzonspor galibiyeti korumakta zorlanıyor

    Trabzonspor galibiyeti korumakta zorlanıyor

    Trabzonspor, ’de öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor.

    'in 29. haftasının kapanış maçında deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da bir kere daha görüldük ki Bordo Mavililer, öne geçtiği maçları kazanmakta sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, bu sezon önde götürdüğü 6 maçta 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılırken, geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Geriye kalan 17 maçı ise normal seyrinde tamamladı.

    ÖNDEYKEN KAYBETTİĞİ PUANLAR
    Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 53 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. 46 puan toplayarak 5. Sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu sezon önde getirdiği 6 maçta ise galibiyet elde edemeden sahadan ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Fenerbahçe ile 2-2 ve 1-1, 2-2 ve Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe'ye 3-2 ve Alanyaspor'a ise 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer 6 maçta 14 puan kaybetti. Trabzonspor, önde getirdiği maçları galibiyetle tamamlayabilseydi 60 puanla lider durumda olan Galatasaray ile aynı puana sahip olacaktı.

    YENİK DURUMDAYKEN KAZANDIĞI PUANLAR
    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer yenik duruma düştüğü Beşiktaş ile 2-2, ile 1-1 ve Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, yenik durumda getirdiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 , Atiker Konyaspor'u 2-1 ve Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etmişti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda ise 9 puan topladı.

    9 MAÇA ÖNDE BAŞLADI, GALİBİYETLE TAMAMLADI
    Trabzonspor, ligde oynadığı 9 maçta ilk golü atan taraf oldu. Önde başladığı maçları önde tamamlayan bordo-mavililer Gençlerbirliği'ni 3-1, Galatasaray ve Sivasspor'u 2-1, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 3-0, Bursaspor'u 1-0, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1, Yeni Malatyaspor'u 4-1 ve Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

    5 MAÇTA GERİDE BAŞLADI. MAĞLUBİYETLE TAMAMLADI
    Trabzonspor, ligde oynadığı 5 maça geride başlayıp, mağlubiyetle tamamladı. Teleset Mobilya Akhisarspor 6-1, Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir 1-0, Beşiktaş 2-0 ve Galatasaray 2-1 mağlup oldu.

    3 MAÇI İSE BAŞLADIĞI GİBİ BİTİRDİ
    Bordo-mavililer 3 maçı ise başladığı gibi bitirdi. Karadeniz ekibi Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını golsüz beraberlikle tamamladı.


    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:24
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