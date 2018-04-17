Trabzonspor Basketbol’dan destek çağrısı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Basketbol’dan destek çağrısı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Basketbol’dan destek çağrısı

    Basketbol Takımı, taraftarlara destek çağrısında bulundu.

    Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, maddi sorunların zirve noktasına çıktığı belirtilerek, "Yabancı oyuncularımızın geçtiğimiz hafta ile oynadığımız karşılaşmaya çıkmamaları ile başlayan, hem Türk basketbolunu hem de camiasını derinden etkileyen olayların çözümü noktasında kulüp olarak yoğun bir çalışma çaba sarf ettiğimizin bilinmesini isteriz. Trabzonspor camiası gibi, basketbol ailesi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin imajına da yakışmayan bu tablonun bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. O nedenle her takımın yaşayabileceği maddi sorunların kulübümüzde artık zirve noktasına çıkmasından kaynaklanan bu olağanüstü durumun çözümü yine maddiyata dayanmaktadır. Bu noktada kulübümüz ve yönetim kurulumuz, elinden gelen gayreti fazlasıyla göstermektedir ancak bugün itibarı ile camiamızın desteğine ihtiyacımız vardır. Trabzonspor'a gönül vermiş işadamı, siyasetçi, bürokrat ve taraftarlarımızın desteği ile bu sorunu aşabileceğimiz gerçeği artık göz ardı edilemeyecek bir hal almıştır. Bu yakışıksız imajın ortadan kaldırılması için bütün Trabzonspor camiasını zaman kaybetmeden, bugün itibarı ile yanımızda görmek istiyoruz. Ve eminiz ki, birlik ve bütünlüğü sayesinde Anadolu devrimini gerçekleştirerek Türkiye'de yeni bir devir başlatan Trabzonspor camiası bu durum karşısında da sessiz kalmayacaktır ve bu sorunu el birliği ile aşacağız" ifadelerine yer verildi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:31
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