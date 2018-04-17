Rıza Çalımbay: "Çok ilginç bir maç oldu"
“Her şey gayet iyiydi. Zaten kısıtlı bir kadromuz vardı. Normal bir kadroyla gelseydik, ya da aksilikler başımıza gelmeseydi buradan istediğimiz bir şekilde, belki de çok farklı bir şekilde ayrılacaktık”
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:08
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Rıza Çalımbay: "Çok ilginç bir maç oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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