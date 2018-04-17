Rıza Çalımbay: "Çok ilginç bir maç oldu" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    : "Çok ilginç bir maç oldu"

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>: "Çok ilginç bir maç oldu"

    “Her şey gayet iyiydi. Zaten kısıtlı bir kadromuz vardı. Normal bir kadroyla gelseydik, ya da aksilikler başımıza gelmeseydi buradan istediğimiz bir şekilde, belki de çok farklı bir şekilde ayrılacaktık”

    ile deplasmanda 3-3 berabere kalan 'un teknik direktörü , "Çok ilginç bir maç oldu" değerlendirmesinde bulundu. Çalımbay, 3-1 öne geçtikleri maçta şanssızlıklar yaşadıklarını ve bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. 'ya 3 puan hedefiyle geldiklerinin altını çizen Çalımbay, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve 2-0 üstünlükle soyunma odasına gittiklerini belirtti. "Her şey gayet iyiydi." diyen Çalımbay, daha sonra yaşadıkları talihsizliklerle ilgili şöyle konuştu: skora çok üzüldük SAHAYA çıkarken Abdülkadir rahatsızlandı. Zaten kısıtlı bir kadromuz vardı. İkinci yarının ortalarında bu sefer Kucka... Daha sonra Onur bir sakatlık yaşadı. Çok güzel net pozisyonlarımız vardı. Ama yemememiz gereken kolay goller de yedik. Bizim adımıza şanssızlık oldu. Skora çok üzüldük. Normal kadroyla gelsek ve şanssızlıklar olmasa, belki de farklı galip gelecektik. içinde olan ilginç şeyler başımıza geldi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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