Osman Aşkın Bak, Trabzonspor yönetimini kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak'ın makamında gerçekleşen kabulde, Trabzonspor yönetimi tam kadro hazır bulundu.

Bakan Bak, Ağaoğlu ve yeni yönetim kuruluna başarılar dilerken, Ahmet Ağaoğlu Bakan Bak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.