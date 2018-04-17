Osman Aşkın Bak, Trabzonspor yönetimini kabul etti – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    , yönetimini kabul etti

    Osman Aşkın Bak, Trabzonspor yönetimini kabul etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , Kulübü Başkanlığı'na seçilen ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 'ın makamında gerçekleşen kabulde, yönetimi tam kadro hazır bulundu.

    , Ağaoğlu ve yeni yönetim kuruluna başarılar dilerken, Bakan Bak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:20
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