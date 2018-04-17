Osman Aşkın Bak, Trabzonspor yönetimini kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak'ın makamında gerçekleşen kabulde, Trabzonspor yönetimi tam kadro hazır bulundu.
Bakan Bak, Ağaoğlu ve yeni yönetim kuruluna başarılar dilerken, Ahmet Ağaoğlu Bakan Bak'a üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:20
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Toplam 4
Yorum
BJK'li Oh be sonunda hoca risk almayi göze aliyor mu ? Bence genç dinamik ve FB ciddiye almayip bos alan birakabilir ona..
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Toplam 4
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BJK'li Ver sansi hoca. Oyuncu istemisken öyle. Zaten Q7 oynamasin yoksa yine kirmizi görür kadiköyde her zaman oldugu gibi !
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babacan inşallah düşersin bursa rize nin ahı çıkacakkk
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